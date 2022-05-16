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İzmit'te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler
Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:39
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
11:41
İzmit'te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler
İzmit'te iskelede balık tutarken denize düşen Furkan Çiftçi (23) yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar (23) çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mine Dinar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra iskeledeki zincirlerin arkasına geçip 'Titanik pozu' vermek isterken dengelerini kaybedip denize düştüklerini söylediği öğrenildi.