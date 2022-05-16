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Haberler Yaşam İzmit'te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler
Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:41

İzmit'te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler

İzmit'te iskelede balık tutarken denize düşen Furkan Çiftçi (23) yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar (23) çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mine Dinar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra iskeledeki zincirlerin arkasına geçip 'Titanik pozu' vermek isterken dengelerini kaybedip denize düştüklerini söylediği öğrenildi.

DHA
İzmit’te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler

İZMİT'TE ACI OLAY! TİTANİK POZU' VERMEK İSTERLERKEN DENİZE DÜŞMÜŞLER

Olay, dün saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi'nde meydana geldi. Furkan Çiftçi ile kız arkadaşı Mine Dinar, iskelede alkol alıp, oltayla balık avladı.

İzmit’te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler

Bir süre burada vakit geçiren ikili denize düştü. Suda çırpınanları gören çevredekiler, Mine'ye olta sopasını uzattı. Sopaya tutunan genç kız sudan çıkarken, erkek arkadaşı Furkan gözden kayboldu.

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İzmit’te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

İzmit’te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler

Sudan çıkarılan Mine Dinar, ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmit’te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler

'DENGEMİZİ KAYBETTİK'

Olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen ve sağlık durumu iyi olan Mine Dinar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

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