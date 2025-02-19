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Haberler Yaşam İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:13

İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, cip ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan cip o sırada kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki Muhammed Ali Kraan ile 21 yaşındaki Ayber Erkut'a çarparak takla attı. 2 genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren sürücüler tutuklanırken, kaza anına ait dehşet görüntüler ortaya çıktı.

İHA
İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Gökhan K. (33) idaresindeki ip, Sıla A. (20) hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan (24) ile Ayber Erkut'a (21) çarparak takla attı.

İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 gence çarpan cip sürücüsü Gökhan K. ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Sıla A. ile İsmail O. (38) isimli sürücüler tutuklandı.

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İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

Kısa bir süre tutuklu bulunan sürücüler serbest bırakılırken, avukatların yaptığı itiraz üzerine İsmail O. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Gökhan K. ise 4 ay sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan'ın Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2024 yılında mezun olduğu ve özel bir firmada işe başladığı, Ayber Erkut'un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı ancak bu yıl ülkesine geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.

İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

ASLİ KUSURLU

"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan açılan dava, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu'ndan gelen yeni raporda; Gökhan K. ve Sıla A'nın tali kusurlu, İsmail O'nun ise asli kusurlu olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "birden fazla insanın ölümüne sebep olma" suçundan 3 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "birden fazla insanın ölümüne sebep olma" suçundan 3 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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