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İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
18:13
İzmit’te kaldırımda yürüyen iki genç feci kazada can vermişti: Dehşet görüntüler ortaya çıktı!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, cip ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan cip o sırada kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki Muhammed Ali Kraan ile 21 yaşındaki Ayber Erkut'a çarparak takla attı. 2 genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren sürücüler tutuklanırken, kaza anına ait dehşet görüntüler ortaya çıktı.