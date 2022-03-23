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Haberler Yaşam İzmit’te tünelde feci kaza: İlk görüntüler geldi
Giriş Tarihi: 23.03.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 12:50

İzmit’te tünelde feci kaza: İlk görüntüler geldi

Feci kaza İzmit'te yaşandı. TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmit’te tünelde feci kaza: İlk görüntüler geldi

Kaza, saat 10.30 sıralarında, TEM otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kerim Doğan idaresindeki 54 DT 068 plakalı kamyon, trafik yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan Halil Kılıç idaresindeki 26 ACE 944 plakalı TIR'a arkadan, İbrahim Çeker idaresindeki 45 YE 651 plakalı kamyon ise bu kamyona arkadan çarptı.

İzmit’te tünelde feci kaza: İlk görüntüler geldi

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil'e bildirmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İzmit’te tünelde feci kaza: İlk görüntüler geldi

İtfaiye ekipleri yaralanan sürücü İbrahim Çeker'i araçtan çıkardı.

İzmit’te tünelde feci kaza: İlk görüntüler geldi

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çeker, ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İzmit’te tünelde feci kaza: İlk görüntüler geldi

Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan TEM otoyolunda İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden normale döndü.

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