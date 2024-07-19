İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!

'PLANSIZ BİR ÇALIŞMA OLDUĞU İÇİN...'

Barış K. ifadesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. Diğer hatlara zarar verilmediğinde ya da olumsuz bir durum olmadığında herhangi bir rapor tutmuyoruz.