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İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
18:21
İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!
İzmir'deki elektrik akımı faciasında tutuklanan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Sözleri ihmaller zincirinin ispatıydı: Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Kazanın meydana geldiği yerdeki çalışma plansız bir çalışma olduğu için kurumlara sadece şifahen bilgi verdik.