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Haberler Yaşam İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 18:21

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!

İzmir'deki elektrik akımı faciasında tutuklanan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Sözleri ihmaller zincirinin ispatıydı: Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Kazanın meydana geldiği yerdeki çalışma plansız bir çalışma olduğu için kurumlara sadece şifahen bilgi verdik.

DHA
İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!

İzmir'de, sağanak sırasında su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişiden 3'ü daha yakalandı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu diğerinin ise kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!

"MAZGALLARIN YAPILMASI İŞLEMİNDE GÖZLEMCİMİZ İZİNLİYDİ"
Öte yandan tutuklanan 14 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde kazanın meydana geldiği yerdeki mazgalları olaydan sonra incelediğini belirten Barış K. "Yapı denetimden Ezgi Nazaroğlu ve Deniz ve Alara Hanım vardır. Benim sorumluluk bölgem İzmir metropolün tamamıdır. Bizim işimiz atık ve yağmur sularının toplanması ve ulaştırılmasıdır.

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İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!

Ben idaredeki işleri yürütürüm. Bu işleri yaparken yapı denetim ekibimiz vardır. Bana sahada bir sorun iletilirse sahaya giderim. Kazanın meydana geldiği mazgalları olaydan sonra inceledim.

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!

Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Gözlemcimiz Mustafa Atakan izinli olduğu için olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik" diye konuştu.

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi pes dedirtti: Gözlemcimiz izinliydi plansız bir çalışmaydı!

'PLANSIZ BİR ÇALIŞMA OLDUĞU İÇİN...'
Barış K. ifadesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. Diğer hatlara zarar verilmediğinde ya da olumsuz bir durum olmadığında herhangi bir rapor tutmuyoruz.

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