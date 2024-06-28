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Haberler Yaşam İzzet Günay sağlık durumu: İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 18:35

İzzet Günay sağlık durumu: İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin sevenleri İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı sorularıyla araştırma yapıyor. İzzet Günay sağlık durumu hakkında doktorlarından ve ailesinden gelen açıklamalar takip ediliyor. İşte detaylar.

İzzet Günay sağlık durumu: İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?

Duayen oyuncu İzzet Günay Bodrum'da apar topar hastaneye kaldırıldı. İzzet Günay sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar takip edilirken İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı sorusu yanıt arıyor. İşte son açıklamalar.

İzzet Günay sağlık durumu: İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?

İZZET GÜNAY SAĞLIK DURUMU

Bodrum'da yaşayan usta oyuncu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı.

Bu sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandı ve ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Usta oyuncu Günay'ın ayak bileğinde zedelenme olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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İzzet Günay sağlık durumu: İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, İstanbul'da Sarıyer'de doğdu. Babası, Şirket-i Hayriye'de iskele memuru idi. Deniz Koleji'nde okudu. Haydarpaşa Lisesi'nden dönem arkadaşı Seyfi Dursunoğlu ile beraber mezun oldu. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalıştı. Bir süre dans hocalığı yaptı. Lisede okurken amatör tiyatroya başladı. Tiyatroya ilgisini Yeşilay Gençlik Kolu'nda sürdürdü. Askerlik dönüşü sonrası bir süre linyit ticaretiyle uğraştı. 1957 yılında gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na girdi. Orada ilk olarak "Kara Ağaçlar Altında" adlı oyunda ufak bir rolde sahneye çıkarak profesyonel oyunculuğa başladı. Daha sonra: "Sokak Kızı İrma", "Pasifik Şarkısı", "Zafer Madalyası" ve daha birçok oyunda 1957-1963 yılları arası rol aldı. Sahne amirliği yaptı. 1958'de Kemal Film yapımı "Kırık Plak" adlı filmde, Zeki Müren'in şoförü rolüyle sinema oyunculuğuna başladı. Birkaç filmde ufak rollerden sonra "Varan Bir"(1964) adlı filmle başrol oyunculuğuna geçti. Kısa sürede sinema oyunculuğunda başarı sağladı. 1964 1. Altın Portakal Film Festivali'nde başrolünü oynadığı, yabancı tiyatro eserinden adapte "Ağaçlar Ayakta Ölür" filmiyle "En iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.

İzzet Günay sağlık durumu: İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?

Ekonomik nedenlerle bir süre sahneye çıkarak Klasik Türk müziği solistliği yaptı. Sonraki yıllarında az sayıda televizyon dizisinde rol aldı. Çok küçük yaşlardan itibaren pul biriktiren sanatçı, daha sonra para, madalya ve madalyon koleksiyonculuğu ilgi alanı içine girdi. 1985 yılında antika üzerine dükkân açtı. Uzmanlık alanı olan koleksiyonculuk ve antika konusunda danışmanlık yaptı.

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