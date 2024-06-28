İzzet Günay sağlık durumu: İzzet Günay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, İstanbul'da Sarıyer'de doğdu. Babası, Şirket-i Hayriye'de iskele memuru idi. Deniz Koleji'nde okudu. Haydarpaşa Lisesi'nden dönem arkadaşı Seyfi Dursunoğlu ile beraber mezun oldu. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalıştı. Bir süre dans hocalığı yaptı. Lisede okurken amatör tiyatroya başladı. Tiyatroya ilgisini Yeşilay Gençlik Kolu'nda sürdürdü. Askerlik dönüşü sonrası bir süre linyit ticaretiyle uğraştı. 1957 yılında gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na girdi. Orada ilk olarak "Kara Ağaçlar Altında" adlı oyunda ufak bir rolde sahneye çıkarak profesyonel oyunculuğa başladı. Daha sonra: "Sokak Kızı İrma", "Pasifik Şarkısı", "Zafer Madalyası" ve daha birçok oyunda 1957-1963 yılları arası rol aldı. Sahne amirliği yaptı. 1958'de Kemal Film yapımı "Kırık Plak" adlı filmde, Zeki Müren'in şoförü rolüyle sinema oyunculuğuna başladı. Birkaç filmde ufak rollerden sonra "Varan Bir"(1964) adlı filmle başrol oyunculuğuna geçti. Kısa sürede sinema oyunculuğunda başarı sağladı. 1964 1. Altın Portakal Film Festivali'nde başrolünü oynadığı, yabancı tiyatro eserinden adapte "Ağaçlar Ayakta Ölür" filmiyle "En iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.