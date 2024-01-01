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James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! "Mucizelere inanmamak imkansız"
Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
09:29
James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! "Mucizelere inanmamak imkansız"
Uzaydaki en güçlü teleskop olarak öne çıkan James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi teknolojiyi kullanarak evreni, uzayı daha iyi anlamayı sağlayan yüksek kalitede fotoğraflar çekiyor. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun ardılı olarak şekilde planlanan bu bu teleskop, Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girdi. O günden bu yana kaydettiği görüntüler ise adeta görenleri, "mucizelere inandıracak" kadar güçlü karelere sahip. İşte 2023 yılında bizi "evrene ve içindekilere yeniden hayran bıraktıran" o görüntüler...