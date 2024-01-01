James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! "Mucizelere inanmamak imkansız"

NADİR GÖRÜLEN BİR SÜPERNOVA GÖRÜNTÜSÜ

Bir Süpernova'nın nadir görülen başlangıcı, James Webb Teleskobu tarafından çekilen ve NASA tarafından 14 Mart 2023'te yayınlanan kompozit görüntüde süper parlak, devasa bir Wolf-Rayet yıldızını gösteriyor. WR 124 yıldızı, 15.000 ışıkyılı uzaklıkta. Yay takımyıldızında bulunan bu yıldız, Güneş kütlesinin tam 30 katı. Fırlatılan gaz yıldızdan uzaklaşıp soğudukça, Webb tarafından tespit edilebilen kızılötesi ışıkta kozmik toz oluşuyor ve parlıyor. Wolf-Rayet aşaması, yalnızca bazı yıldızların patlamadan hemen önce geçtiği geçici bir aşamadır. Bir süpernova patlamasına dayanabilen kozmik tozun kökeni, birçok nedenden dolayı gökbilimcilerin büyük ilgisini çekmektedir. Toz, yıldızları oluşturan barınakları barındırır, gezegenlerin oluşmasına yardımcı olmak için bir araya gelir ve Dünya'daki yaşamın yapı taşları da dahil olmak üzere moleküllerin oluşması ve bir araya toplanması için bir platform görevi görür.