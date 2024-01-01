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Haberler Yaşam James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! "Mucizelere inanmamak imkansız"
Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 09:29

James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! "Mucizelere inanmamak imkansız"

Uzaydaki en güçlü teleskop olarak öne çıkan James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi teknolojiyi kullanarak evreni, uzayı daha iyi anlamayı sağlayan yüksek kalitede fotoğraflar çekiyor. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun ardılı olarak şekilde planlanan bu bu teleskop, Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girdi. O günden bu yana kaydettiği görüntüler ise adeta görenleri, "mucizelere inandıracak" kadar güçlü karelere sahip. İşte 2023 yılında bizi "evrene ve içindekilere yeniden hayran bıraktıran" o görüntüler...

James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! Mucizelere inanmamak imkansız

YENİ DOĞAN YILDIZ

Kutuplarından süpersonik gaz fışkıran, yalnızca birkaç on binlerce yaşında yeni doğmuş bir yıldız, James Webb Teleskobu tarafından çekilen ve NASA tarafından 14 Eylül 2023'te yayınlanan kompozit görüntüde görülüyor. Bu özel Herbig-Haro nesnenin adı Herbig-Haro (HH) 211'dir. Dünya'dan yaklaşık 1000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu özel yıldız Herbig-Haro (HH) 211, türünün en genç ve en yakın nesnelerinden biri.

James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! Mucizelere inanmamak imkansız

ORION BULUTSUSU

Orion Bulutsusu'nun Orion Bar olarak bilinen bir kısmı, James Webb Teleskobu tarafından çekilen ve NASA tarafından 26 Haziran 2023'te yayınlanan kompozit görüntüde görülüyor.

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James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! Mucizelere inanmamak imkansız

SAMANYOLU GALAKSİMİZİ BENZER BİR DİĞER GALAKSİ

Messier 74 olarak bilinen, Samanyolu'muza benzer bir sarmal galaksinin görüntüsü, James Webb Teleskobu tarafından çekilen ve NASA tarafından 23 Mayıs 2023'te yayımlanan kompozit görüntüde görülüyor. Galaksinin ışıltılı kolları parlak beyaz bir çekirdekten spiral şeklinde çıkıyor. Toz şeritleri olarak da bilinen kıvrımlı gümüş mavisi kolların arasındaki boşluktan kasvetli toz ağları geçiyor.

James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! Mucizelere inanmamak imkansız

NADİR GÖRÜLEN BİR SÜPERNOVA GÖRÜNTÜSÜ

Bir Süpernova'nın nadir görülen başlangıcı, James Webb Teleskobu tarafından çekilen ve NASA tarafından 14 Mart 2023'te yayınlanan kompozit görüntüde süper parlak, devasa bir Wolf-Rayet yıldızını gösteriyor. WR 124 yıldızı, 15.000 ışıkyılı uzaklıkta. Yay takımyıldızında bulunan bu yıldız, Güneş kütlesinin tam 30 katı. Fırlatılan gaz yıldızdan uzaklaşıp soğudukça, Webb tarafından tespit edilebilen kızılötesi ışıkta kozmik toz oluşuyor ve parlıyor. Wolf-Rayet aşaması, yalnızca bazı yıldızların patlamadan hemen önce geçtiği geçici bir aşamadır. Bir süpernova patlamasına dayanabilen kozmik tozun kökeni, birçok nedenden dolayı gökbilimcilerin büyük ilgisini çekmektedir. Toz, yıldızları oluşturan barınakları barındırır, gezegenlerin oluşmasına yardımcı olmak için bir araya gelir ve Dünya'daki yaşamın yapı taşları da dahil olmak üzere moleküllerin oluşması ve bir araya toplanması için bir platform görevi görür.

James Webb teleskobu öyle inanılmaz bir şey kaydetti ki...1.5 milyar yaşında! Mucizelere inanmamak imkansız

PATLAMIŞ BİR YILDIZIN KALINTILARI!

6.500 ışıkyılı uzaklıkta patlamış bir yıldızın kalıntıları olan Yengeç Bulutsusu, James Webb Teleskobu tarafından çekilen ve NASA tarafından 30 Ekim 2023'te yayınlanan kompozit görüntüde görülüyor.

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