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Jandarma 250 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 10:34
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
10:34
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak! Konuya ilişkin duyuru geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de paylaşıldı. Duyuruda, geçtiğimiz yılın sonunda yapılan alıma ek olarak bu yıl da 2022 jandarma uzman erbaş alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruları kaçırmak istemeyenler şimdiden, Jandarma uzman erbaş alım şartları ve tarihi araştırmasına başladı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar…