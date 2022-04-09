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Giriş Tarihi: 09.04.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 10:34

Jandarma 250 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, tarih belli mi?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak! Konuya ilişkin duyuru geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de paylaşıldı. Duyuruda, geçtiğimiz yılın sonunda yapılan alıma ek olarak bu yıl da 2022 jandarma uzman erbaş alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruları kaçırmak istemeyenler şimdiden, Jandarma uzman erbaş alım şartları ve tarihi araştırmasına başladı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar…

Jandarma 250 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, tarih belli mi?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 250 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek. Bu noktada Jandarma 250 uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihi merak konusu oluyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı 2022 ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri neler? İşte detaylar…

Jandarma 250 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, tarih belli mi?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazetede yer alan alım ilanına göre Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri şöyle olacak:

8 – 24 Nisan 2022

Başvurular belirtilen tarihler arasında online olarak internet üzerinden alınacak.

Başvuru kılavuzu www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresleri üzerinden duyurulacak ve adaylar yönlendirilecek.

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Jandarma 250 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, tarih belli mi?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI

Bu seneye dair alım şartları henüz yayınlanmamış olsa da geçen sene istenilen niteliklerden bazıları şöyleydi:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

- Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Jandarma 250 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, tarih belli mi?

- Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3'deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

- Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

Jandarma 250 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, tarih belli mi?

- Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

- Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23'üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (komando sağlık yeteneklerini karşılayan) "UZMAN ERBAŞ OLUR" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5'inci maddeler, (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)

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