Haberler Yaşam Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı sonuçları sorgula

Giriş Tarihi: 02.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:41

Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1680 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı için başvurular 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuç aşamasına geldi. Kılavuza göre, başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak. Peki, 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 JGK Jandarma Astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.