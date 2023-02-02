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Giriş Tarihi: 02.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:41

Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı sonuçları sorgula

Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1680 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı için başvurular 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuç aşamasına geldi. Kılavuza göre, başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak. Peki, 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 JGK Jandarma Astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023 için geri sayım sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı 1680 muvazzaf ve sözleşmeli kadın-erkek astsubay alımı başvuru işlemleri, 15 Ocak 2023 tarihinde tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adayların gözü kulağı sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. Binlerce aday ''Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Jandarma astsubay alımı sonuçları e-Devlet ekranı veya kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, JGK ile 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alındı.

Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirdi.

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Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecek.

Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: JGK ile 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK

Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

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