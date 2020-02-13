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  • Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı

' Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı

, Operasyonu kapsamında ele geçirilenlere ilişkin bilgileri ve operasyona ait görüntüleri paylaştı. Operasyonda 830 kg esrar maddesi, 4 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.02.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 22:01
Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı

, resmi Twitter hesabı üzerinden Operasyonu kapsamında ele geçilenlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı

Paylaşımda, "Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca, Operasyonu kapsamında 830 kg esrar maddesi, 1 hassas terazi, 4 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

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Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı

Ayrıca paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı
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Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı
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