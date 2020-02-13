Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı

Paylaşımda, "Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında 830 kg esrar maddesi, 1 hassas terazi, 4 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.