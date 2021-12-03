Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman? JGK ile Jandarma devlet memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başvurular 06-21 Aralık 2021 tarihleri arasında internet ortamında alınacaktır. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav günü, yeri ve esasları ile diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağrılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir.