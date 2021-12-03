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Haberler Yaşam Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman? JGK ile Jandarma devlet memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.12.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 21:52

Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman? JGK ile Jandarma devlet memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre teşkilat kadrolarında görev almak üzere açıktan devlet memuru alımı yapılacak. Resmi Twitter hesabından duyurulan temin faaliyetine başvuruda bulunmak isteyenler detayları öğrenmek isteyenler "Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman? JGK ile Jandarma devlet memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Jandarma Teşkilatı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 2021 yılı için açıktan devlet memuru alımı yapılacağı ilan edildi. Bu son dakika açıklamasının ardından başvuruda bulunmak isteyenler detayları öğrenmek isteyerek "Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılır?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

JANDARMA MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2021 Jandarma memur alımı başvurularına ilişkin tüm bilgiler şöyle;

Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman? JGK ile Jandarma devlet memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre alım detayları şöyle;

Jandarma Genel Komutanlığında Tablo-1'deki yazılı kadrolara, "Jandarma Genel Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (11) unvanda (60) açıktan devlet memuru temin edilecektir.

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Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman? JGK ile Jandarma devlet memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başvurular 06-21 Aralık 2021 tarihleri arasında internet ortamında alınacaktır. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav günü, yeri ve esasları ile diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağrılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir.

Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman? JGK ile Jandarma devlet memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

JANDARMA MEMUR ALIMI BAŞVURU VE SINAV BİLGİLERİ

a. Başvurular 06 Aralık 2021 tarihinde başlayarak, 21 Aralık 2021 tarihinde saat:23.59'da sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

Jandarma memur alımı başvuruları ne zaman? JGK ile Jandarma devlet memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

c. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

ç. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecektir.

d. Birden fazla il bulunan unvanlar için uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat sınavına çağrılan adaylara, sınav öncesinde "Tercih Öncelikleri Çizelgesi" dağıtılacak ve il tercihleri alınacaktır.

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