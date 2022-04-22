Haberler Yaşam SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 11:39

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları, tarihleri ve kılavuzu gibi detaylar araştırma konusu haline geldi. E-Devlet aracılığı ile başvuru süreci devam eden istihdamla ilgili detaylar www.sg.gov.tr internet adresinden paylaşıldı. Bu noktada ise "2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 25 Nisan Pazartesi günü işlemler sona erecek. İşte Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularına ilişkin detaylar...