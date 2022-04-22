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Haberler Yaşam SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 11:39

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları, tarihleri ve kılavuzu gibi detaylar araştırma konusu haline geldi. E-Devlet aracılığı ile başvuru süreci devam eden istihdamla ilgili detaylar www.sg.gov.tr internet adresinden paylaşıldı. Bu noktada ise "2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 25 Nisan Pazartesi günü işlemler sona erecek. İşte Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularına ilişkin detaylar...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları önümüzdeki Pazartesi günü sona eriyor. Başvuruların e-Devlet ekranı aracılığı ile alındığı bilinirken öte yandan son günlerde "2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylarda aranan şartlar arasında en az lise mezunu olmak yer aldı. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru detayları...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

- Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI uzman erbaş alımı başvuruları sona eriyor! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

- Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

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