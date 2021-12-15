Jandarma sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf Astsubay alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURU KILAVUZLARI
Söz konusu alımlar için adaylar belirlenen detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan erişim sağlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların kılavuzda belirtilen programlardan mezun olması gerekiyor.
Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması da aranan şartlar arasında.
Başvuru şartlarının tamamına, yukarıda adresleri verilen kılavuzlardan ulaşılabilir.