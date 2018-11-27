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berberden yaratıcılık dersi!

Giriş Tarihi: 27.11.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 11:24
Japon berberden yaratıcılık dersi!

Hayatımızda ufak tefek değişikliklere gitmek istediğimizde yolumuz mutlaka kuaförden geçiyor. Ancak kuaför Shou Otsuki'nin insanlara sağladığı değişim o kadar da küçük değil. İşte Japon berberin tasarladığı sıra dışı erkek saç modelleri...

Japon berberden yaratıcılık dersi!

Hepimiz zaman zaman görünüşümüzde ufak tefek değişimlere ihtiyaç duyarız.

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Japon berberden yaratıcılık dersi!

Şu bir gerçek ki kadınlar kendilerinde değişim yaratma konusunda daha geniş olanaklara sahipken, erkeklerde bu durum saç ve sakalla kısıtlanıyor.

Japon berberden yaratıcılık dersi!

Shou Otsuki isimli berber yeteneği sayesinde erkeklerini hayal kırıklığına uğratmıyor.

Japon berberden yaratıcılık dersi!

Müşterilerinin yüz şekline ve ten rengine göre onlara en çok yakışacak saç modelini seçiyor ve makasını konuşturmaya başlıyor.

Japon berberden yaratıcılık dersi!

Otsuki, müşterilerini tamamen bambaşka birilerine dönüştürüyor.

Japon berberden yaratıcılık dersi!

Berber, müşterilerinin saç kesiminden önceki ve sonraki hallerini, sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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