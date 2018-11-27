Japon berberden yaratıcılık dersi!

Hayatımızda ufak tefek değişikliklere gitmek istediğimizde yolumuz mutlaka kuaförden geçiyor. Ancak Japon kuaför Shou Otsuki'nin insanlara sağladığı değişim o kadar da küçük değil. İşte Japon berberin tasarladığı sıra dışı erkek saç modelleri... Hepimiz zaman zaman görünüşümüzde ufak tefek değişimlere ihtiyaç duyarız. Şu bir gerçek ki kadınlar kendilerinde değişim yaratma konusunda daha geniş olanaklara sahipken, erkeklerde bu durum saç ve sakalla kısıtlanıyor. Shou Otsuki isimli berber yeteneği sayesinde Japon erkeklerini hayal kırıklığına uğratmıyor. Müşterilerinin yüz şekline ve ten rengine göre onlara en çok yakışacak saç modelini seçiyor ve makasını konuşturmaya başlıyor. Otsuki, müşterilerini tamamen bambaşka birilerine dönüştürüyor. Berber, müşterilerinin saç kesiminden önceki ve sonraki hallerini, sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor.