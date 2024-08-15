Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
16:33
Japon deprem uzmanı ‘’32 il tehlikede’’ diyerek altını çizdi: O illerdeki deprem risk oranı düyunları şaşırttı!
Türkiye'nin aktif fay hattı haritasıyla ilgili her geçen gün son dakika gelişmeleri yaşanırken konu hakkında Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin önemli açıklamaları gündeme geldi. Japon deprem uzmanı fay hatlarını işaret ederek 32 il için uyarıda bulundu. Hiç deprem olunmaz denilen şehirlerde bile deprem riskine dikkat çeken uzman "Türkiye'de en büyük depremler ise Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde meydana gelecek" ifadelerini kullandı. İşte, Japon deprem uzmanı Moriwaki'nin açıklamaları…