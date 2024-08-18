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Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:55

Japon deprem uzmanı ‘’32 il tehlikede’’ diyerek altını çizdi: O illerdeki deprem risk oranı düyunları şaşırttı! Muş, Osmaniye...

Türkiye'nin aktif fay hattı haritasıyla ilgili her geçen gün son dakika gelişmeleri yaşanırken konu hakkında Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin önemli açıklamaları gündeme geldi. Japon deprem uzmanı fay hatlarını işaret ederek 32 il için uyarıda bulundu. Hiç deprem olunmaz denilen şehirlerde bile deprem riskine dikkat çeken uzman "Türkiye'de en büyük depremler ise Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde meydana gelecek" ifadelerini kullandı. İşte, Japon deprem uzmanı Moriwaki'nin açıklamaları…

Japon deprem uzmanı ‘’32 il tehlikede’’ diyerek altını çizdi: O illerdeki deprem risk oranı düyunları şaşırttı! Muş, Osmaniye...

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki 32 il için kritik uyarılarda bulundu. Birçok bölgede art arda depremler meydana gelirken, fay hattının aktif durumu ve Doğu Anadolu fay hattının biriktirdiği enerji Moriwaki'nin açıklamalarıyla tekrar gündem geldi. İşte, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin uyarıda bulunduğu o iller…

Japon deprem uzmanı ‘’32 il tehlikede’’ diyerek altını çizdi: O illerdeki deprem risk oranı düyunları şaşırttı! Muş, Osmaniye...

JAPON DEPREM UZMANI ''32 İL TEHLİKEDE'' DİYEREK TEK TEK UYARDI!

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem risk haritasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de depremin yaşanmayacağı hiçbir il kalmadığını vurgulayan Moriwaki, daha önce deprem beklenmeyen şehirlerde bile sarsıntıların meydana geldiğini belirtti.

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Japon deprem uzmanı ‘’32 il tehlikede’’ diyerek altını çizdi: O illerdeki deprem risk oranı düyunları şaşırttı! Muş, Osmaniye...

Japon uzman Yoshinori Moriwaki, yaptığı açıklamada Türkiye'nin acilen gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Japon deprem uzmanı ‘’32 il tehlikede’’ diyerek altını çizdi: O illerdeki deprem risk oranı düyunları şaşırttı! Muş, Osmaniye...

"FAY HATLARI DOMİNO TAŞI ETKİSİYLE ÇALIŞIR"

Japon uzman Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'deki fay hatları birbirlerini öylesine baskılamaya başladı ki, deprem riski düşük olduğu düşünülen şehirlerde bile sarsıntılar yaşanmaya başladı" dedi. Konya'daki depremin de bu baskının bir sonucu olduğunu belirten Moriwaki, "Fay hatları bir domino taşı etkisiyle çalışır; biri hareket ettiğinde diğerleri de harekete geçer" ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanı ‘’32 il tehlikede’’ diyerek altını çizdi: O illerdeki deprem risk oranı düyunları şaşırttı! Muş, Osmaniye...

İSTANBUL'DA YUMUŞAK ZEMİNLİ YERLER

Japon uzman ayrıca, olası İstanbul depremi nedeniyle megakentin zemini kötü olan yerlerine dikkat çekti. Yumuşak zeminli yerleri sıralayan Moriwaki, "Atatürk Havalimanı Batı tarafta. Yani Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Yeşilköy. O bölge yumuşak. Ama yine de zeminde kazıklı sistem gibi iyileşme yaptıktan sonra bina yapılırsa sıkıntı olmaz. Anadolu yakası da Avrupa yakası da iki tarafta sert, iyi zeminse depremde fazla hasar olmuyor. Ama 99 depreminde Avcılar'da yıkılan bina çoktu. Çünkü yumuşak zemindi. Deprem dalgaları yavaş giderken yumuşak zemine gelince dalga çok oluyor" diye konuştu.

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