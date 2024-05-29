Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı! O iller beşik gibi sallanacak... İşte, Japon deprem uzmanı Moriwaki’nin açıklamaları!

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşadığı bir gerçek olduğunu belirten uzmanlar, herkesin bu konuda duyarlı olması ve gerekli adımları atmaya hazır olması gerektiğini söylüyorlar. Depreme karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve önlemler alması gerektiğini ifade ediyorlar.

Türkiye, sık sık deprem riski altında olan bir ülke olmasıyla biliniyor ve son dönemde artan sismik aktivite bu endişeyi daha da artırıyor. Bu bağlamda, deprem uzmanları, halkı deprem konusunda bilinçlendirmek ve alınması gereken önlemlere dikkat çekmek için önemli bir rol üstleniyor.