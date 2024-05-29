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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı! O iller beşik gibi sallanacak... İşte, Japon deprem uzmanı Moriwaki'nin açıklamaları!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
13:29
Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı! O iller beşik gibi sallanacak... İşte, Japon deprem uzmanı Moriwaki'nin açıklamaları!
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, Depreme Dair Önemli Uyarıda Bulundu. Japonya'nın önde gelen deprem uzmanlarından olan Profesör Moriwaki, son yapılan değerlendirmeler sonucunda deprem riskinin arttığına dair önemli bir uyarıda bulundu. Moriwaki, Türkiye ve çevresinde yaşayanları deprem konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.