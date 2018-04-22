Japonlar'ın garip icatları

Japonların çılgın buluşları yer yer hayatımızı kolaylaştırırken, kimi zaman da ne işe yaradığını anlamakta epey güçlük çekiyoruz. Mesela baş parmağa takılan bu cihaz sizce ne olabilir? Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye... Ekmeğinizi kolayca yağlamanız için geliştirilen bir buluş... Uyku kapsüllerinden oluşan ve morgu andıran bu oteller Japonya'da kullanılıyor. Japonlar için zaman çok önemli ve su doldururken zamandan kazanmayı amaçlayan bir sürahi... Ciğerlerinize oksijen çekmenizi sağlayacak çılgın bir buluş... Yağmurlu havalarda fotoğraf makinenizi koruyan şemsiye...