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lar'ın ları

Giriş Tarihi: 22.04.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 22:04
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lar'ın ları
Japonlar'ın garip icatları

ların çılgın buluşları yer yer hayatımızı kolaylaştırırken, kimi zaman da ne işe yaradığını anlamakta epey güçlük çekiyoruz. Mesela baş parmağa takılan bu cihaz sizce ne olabilir?

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lar'ın ları
Japonlar'ın garip icatları

Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye...

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lar'ın ları
Japonlar'ın garip icatları

Ekmeğinizi kolayca yağlamanız için geliştirilen bir buluş...

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lar'ın ları
Japonlar'ın garip icatları

Uyku kapsüllerinden oluşan ve morgu andıran bu oteller ya'da kullanılıyor.

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lar'ın ları
Japonlar'ın garip icatları

lar için zaman çok önemli ve su doldururken zamandan kazanmayı amaçlayan bir sürahi...

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lar'ın ları
Japonlar'ın garip icatları

Ciğerlerinize oksijen çekmenizi sağlayacak çılgın bir buluş...

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lar'ın ları
Japonlar'ın garip icatları

Yağmurlu havalarda fotoğraf makinenizi koruyan şemsiye...

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