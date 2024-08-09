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Giriş Tarihi: 09.08.2024 01:40 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 01:40

JAPONYA DEPREM HABERİ ile gündemde! Japonya deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, can kaybı var mı?

Son dakika Japonya'nın güneyinde art arda iki deprem meydana geldi. Ülkede duyurulan deprem haberinin ayrıntıları Türkiye'den de takip ediliyor. Depremin ardından Kyuşu adasında hızlı tren seferleri durduruldu. Bu noktada depremin ciddi boyutu merak edilirken, ülkede son dakika Tsunami uyarısı verildi! Peki, Japonya depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?

JAPONYA DEPREM HABERİ ile gündemde! Japonya deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, can kaybı var mı?

Japonya'nın Miyazaki Eyaleti'nden son dakika bir deprem haberi geldi. Depremin yanı sıra Tsunami uyarıları ülke gündeminde oturdu. Şiddetli gerçekleşen deprem sonrası NHK'de yer alan habere göre depremin detaylar belli oldu. Peki, Japonya depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?

JAPONYA DEPREM HABERİ ile gündemde! Japonya deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, can kaybı var mı?

JAPONYA'DA ART ARDA DEPREM!

Japonya'nın Miyazaki Eyaleti'nde, bugün yerel saatle 16:40 civarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem güney Miyazaki'de hissedildi.

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JAPONYA DEPREM HABERİ ile gündemde! Japonya deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, can kaybı var mı?

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

NHK'de yer alan habere göre depremin ardından Japonya'nın güneyindeki Kyushu, Shikoku, Kagoshima ve Ehime bölgelerinde tsunami uyarısı yapıldı. Tsunami dalgalarının, Miyazaki eyaletine ulaştığı belirtildi.

Depremin ardından Kyuşu adasında hızlı tren seferleri durduruldu.

JAPONYA DEPREM HABERİ ile gündemde! Japonya deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, can kaybı var mı?

Deprem, Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santrali'nin çalışmalarında herhangi bir aksamaya neden olmadı. Santralin faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

JAPONYA DEPREM HABERİ ile gündemde! Japonya deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, can kaybı var mı?
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