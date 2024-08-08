Japonya’da deprem mi oldu? Son dakika Tsunami uyarısı verildi! Japonya deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?

Japonya'nın Miyazaki Eyaleti'nden son dakika bir deprem haberi geldi. Depremin yanı sıra Tsunami uyarıları ülke gündeminde oturdu. Şiddetli gerçekleşen deprem sonrası NHK'de yer alan habere göre depremin detaylar belli oldu. Peki, Japonya depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?