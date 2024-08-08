Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
11:39
Japonya'da deprem mi oldu? Son dakika Tsunami uyarısı verildi! Japonya deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?
Son dakika Japonya'nın güneyinde art arda iki deprem meydana geldi. Ülkede duyurulan deprem haberinin ayrıntıları Türkiye'den de takip ediliyor. Depremin ardından Kyuşu adasında hızlı tren seferleri durduruldu. Bu noktada depremin ciddi boyutu merak edilirken, ülkede son dakika Tsunami uyarısı verildi! Peki, Japonya depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?