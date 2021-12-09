Jean Evrard Kouassi kimdir? Jean Evrard Kouassi kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor?

JEAN EVRARD KOUASSİ KİMDİR?

Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 yılında Fildişi Sahili'nin N'Damien şehrinde dünyaya geldi. Ülkesinde futbola başlayan ve Jeunesse Sportive de Bassam ile Moossou formaları giyen sol kanat oyuncusu, Ocak 2013'te Avrupa'nın yolunu tuttu. Bedelsiz olarak Hajduk Split'e imza atan Kouassi, Hırvatistan'da 2 sezon geçirdi.

Hajduk'ta 73 maça çıkan ve 17 gol, 12 asistle skor katkısı veren Kouassi, Şubat 2015'te 2 milyon Euro bonservisle Çin'e gitti, Shanghai Port'la sözleşme imzaladı. Shanghai'da 2 yıl geçiren ve 48 maçta 12 gol, 6 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ocak 2017'de bedelsiz olarak Wuhan Zall'ın yolunu tuttu.

Wuhan'da 105 maça çıkan ve 48 gol, 23 asistle skor katkısı veren 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jean Evrard Kouassi, kanatlarda ve forvette görev alabiliyor.