Joanna'nın inanılmaz değişimi!

Çabalarımın sonucunu zamanla almaya başladım. Yeni görüntüm hoşuma gitmeye başladıkça daha da hırslanmaya başladım. Ancak zayıf halimle bile dalga geçenler oluyordu. Birçok kişi hızlı kilo verişimi uyuşturucuya bağlıyordu. Uyuşturucu bağımlısı olduğumu düşünüyorlardı. Bugün burada durduğum yere ulaşmak için hayatımda birçok şeyi feda etmek zorunda kaldım. Kimse umrumda değil.''

