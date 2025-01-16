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Haberler Yaşam John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:30

John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?

Aksiyon ve gerilim türlerinde efsaneler arasında giren yapım bu akşam ekranlarda. John Wick konusu ve oyuncuları ile takip ediliyor. Emekliye ayrılmış bir tetikçinin hikayesini anlatan film dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda David Leitch ve Chad Stahelsk oturuyor. Peki; John Wick filmi ne zaman çekildi?

John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?

John Wick konusu ile sinemaseverlerin gündeminde. Bu akşam televizyonda takip edilecek yapım izleyenlerden tam not alıyor. Keanu Reeves'un başrolünde yer aldığı yapım araştırılıyor. İşte, John Wick oyuncuları...

John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?

JOHN WİCK KONUSU

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür.

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John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?

Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

Film 2014 yapımı.

John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?

JOHN WİCK OYUNCULARI

Keanu Reeves

Michael Nyqvist

Alfie Allen

Willem Dafoe

Adrianne Palicki

Bridget Moynahan

Ian McShane

John Leguizamo

John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?
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