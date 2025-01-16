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John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
13:30
John Wick konusu ve oyuncuları: John Wick filmi ne zaman çekildi?
Aksiyon ve gerilim türlerinde efsaneler arasında giren yapım bu akşam ekranlarda. John Wick konusu ve oyuncuları ile takip ediliyor. Emekliye ayrılmış bir tetikçinin hikayesini anlatan film dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda David Leitch ve Chad Stahelsk oturuyor. Peki; John Wick filmi ne zaman çekildi?