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Haberler Yaşam Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 10:48

Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik (70), Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" diye konuştu…

Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!

Bölgeye has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik'in görüntüleri, 8 yıl önce sosyal medyada paylaşıldı. 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan ismi oldu.

Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!

Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı. 1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı.

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Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!

Ancak davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlere gitmeye başladı.

Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yayla köyünde oturan Çelik'in halay performansı, dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekti.

Justin Bieber sosyal medyasında halayını paylaşmıştı... Şemdinlili Sofi Ömer konuştu | Video

Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!

Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer'in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.

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