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Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
10:48
Justin Bieber halay videosunu paylaşmıştı: Sofi Ömer konuştu: Sevenim çok!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik (70), Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" diye konuştu…