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Haberler Yaşam Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:38

Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!

ATV ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner olmak İster'de 23 Haziran 2024 tarihli bölümüne bir soru damga vurdu. Sosyal medyada da araştırılan sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?"İşte o soru ve yanıtı

Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!

En çok izlenen ve en çok kazandıran Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 23 Haziran günü ATV'de yayınlanan son bölümünde bir soru kafaları karıştırdı. Peki, "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?"İşte cevabı

Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!

KABE TAM OLARAK GÜNEYİNİZDE KALIYORSA HANGİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE OLABİLİRSİNİZ?

A- ERZURUM

B- ERZİNCAN

C- ADIYAMAN

D- MARDİN

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Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!

CEVAP: B

Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!
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