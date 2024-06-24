Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!

En çok izlenen ve en çok kazandıran Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 23 Haziran günü ATV'de yayınlanan son bölümünde bir soru kafaları karıştırdı. Peki, "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?"İşte cevabı