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Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:38
Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna yanıt!
ATV ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner olmak İster'de 23 Haziran 2024 tarihli bölümüne bir soru damga vurdu. Sosyal medyada da araştırılan sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?"İşte o soru ve yanıtı