Kabine "Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı?" gündemiyle bir arada! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonların gündeminde Bayramda sokağa çıkma yasağı ve 9 günlük tam kapanma iddiaları yerini aldı. Bu kapsamda Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni kararlarla beraber tüm bu soru işaretlerinin netleşmesi beklenirken bu kapsamda ise "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, bayramda tam kapanma olacak mı?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Günlük vaka sayılarının rekor artışı sonrası bilindiği üzere Ramazan ayında kısmi kapanma kararı alınmıştı. Verilerde halen istenen düşüş seviyesine ulaşılamaması Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı (tam kapanma) beklentilerine neden oldu. Hal böyleyken gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi.