Pazartesi düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile merak ediliyor. SGK borçlarının yapılandırılması, genel af ve taşerona kadro, imar affı gibi önemli konuların masada olacağı toplantıya saatler kala milyonlar "6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan gelişmeleri canlı yayında duyuracak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte tüm bu detaylar…