Ana gündem konuları iç ve dış siyaset olan Kabine toplantısı merakla bekleniyor. Vatandaşlar toplantıdan çıkacak kararları ve sonuçları merakla beklerken öte yandan "6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Önemli konuların görüşeceği toplantıda SGK borçlarının yapılandırılması, genel af ve taşerona kadro, imar affı başlıkları da öne çıkacak. İşte Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından tüm detaylar.