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Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:49

KABİNE TOPLANIYOR! 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?

Ana gündem konuları iç ve dış siyaset olan Kabine toplantısı merakla bekleniyor. Vatandaşlar toplantıdan çıkacak kararları ve sonuçları merakla beklerken öte yandan "6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Önemli konuların görüşeceği toplantıda SGK borçlarının yapılandırılması, genel af ve taşerona kadro, imar affı başlıkları da öne çıkacak. İşte Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından tüm detaylar.

KABİNE TOPLANIYOR! 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?

Pazartesi düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile merak ediliyor. SGK borçlarının yapılandırılması, genel af ve taşerona kadro, imar affı gibi önemli konuların masada olacağı toplantıya saatler kala milyonlar "6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan gelişmeleri canlı yayında duyuracak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte tüm bu detaylar…

KABİNE TOPLANIYOR! 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KARARLARI VE SONUÇLARI NELERDİR?

Kabine Toplantısı'nın 6 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizde olacaktır.

Kabine Toplantısında ilerleyen günlerde atılacak ekonomik adımlar, iş ve dış siyaset konuları ele alınıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda EYT, taşerona kadro, vergi affı ve Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 7. yargı paketinin masada olması bekleniyor.

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KABİNE TOPLANIYOR! 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıklamıştı. Erdoğan " Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasının devamında ergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri olmak üzere kamu kurumlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." dedi.

KABİNE TOPLANIYOR! 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?

EHLİYET AFFI

Uzun süredir gündemde olan Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısını konforlu hale getirdik. Bu sayede ölümlü trafik kazalarında son beş yılda yarı yarıya azalma sağladık.

KABİNE TOPLANIYOR! 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?

Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Bu hususta da vatandaşlarımızın gönlünü rahatlatmanın boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Düzenlemeyle sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü, yaralamalı kaza, drift dışındaki ihlallerden kaynaklı ceza puanlarını siliyoruz.

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