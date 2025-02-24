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Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 12:26

KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı, önemli gündem maddeleriyle günün ana başlıklarından biri haline geldi. Toplantının ana maddeleri, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, Gazze, Suriye ve Ukrayna'daki güncel durumlar oluşturacak. Bu toplantı, ülkenin iç ve dış politikasına dair kritik kararların alındığı bir süreç olarak dikkat çekiyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, gündem maddeleri...

KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, Suriye, Gazze, Ukrayna-Rusya gerilimi ve ülke ekonomisine dair gelişmelerin masaya yatırılması planlanıyor. İşte, gündemdeki başlıca konular...

KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması bekleniyor. bu metni değiştirerek yeni bir metin yaz

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KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ 2025

SURİYE

Kabine toplantısının gündem maddeleri arasında, Suriye'deki gelişmelerin de yer alacağı öğrenildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması ve bununla bağlantılı gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Özellikle, İmralı süreci sonrasında terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelebilir. Kabine toplantısında, bu süreçle ilgili yaşanan gelişmelerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve ilerleyen adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

GAZZE

Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir diğer konu olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA YAŞANANLAR

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim devam ederken, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi, bu sürecin daha da sıcak hale geldiğini gösteriyor. Ayrıca, Riyad'da gerçekleştirilen ABD ve Rus heyetleri arasındaki görüşmeler ve karşılıklı yapılan açıklamalar, bu konuya dair uluslararası diplomatik gelişmelerin önemli bir parçası oldu.

Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya arasında olası barış görüşmelerinde üstleneceği rolün önemi, hükümetin gündeminde geniş bir yer tutuyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılacak olan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin bu süreçteki katkılarına dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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