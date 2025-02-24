KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA YAŞANANLAR

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim devam ederken, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi, bu sürecin daha da sıcak hale geldiğini gösteriyor. Ayrıca, Riyad'da gerçekleştirilen ABD ve Rus heyetleri arasındaki görüşmeler ve karşılıklı yapılan açıklamalar, bu konuya dair uluslararası diplomatik gelişmelerin önemli bir parçası oldu.

Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya arasında olası barış görüşmelerinde üstleneceği rolün önemi, hükümetin gündeminde geniş bir yer tutuyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılacak olan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin bu süreçteki katkılarına dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.