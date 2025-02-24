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KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
12:26
KABİNE TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem maddeleri neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı, önemli gündem maddeleriyle günün ana başlıklarından biri haline geldi. Toplantının ana maddeleri, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, Gazze, Suriye ve Ukrayna'daki güncel durumlar oluşturacak. Bu toplantı, ülkenin iç ve dış politikasına dair kritik kararların alındığı bir süreç olarak dikkat çekiyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, gündem maddeleri...