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Haberler Yaşam Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları
Giriş Tarihi: 24.10.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 07:49

Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım başladı. Ekonomi, iç ve dış politika, enflasyonla mücadele gibi konuların gündemde olması beklenirken vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. 90 bin taşerona kadro, EYT, asgari ücret, emekli ve memur zammı, sözleşmeliye kadro gibi ekonomi başlıklarının da ele alınması beklenen Kabine gündemi ve konu başlıkları ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. 24 Ekim bugün Kabine Toplantısında ne konuşulacak, kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları

Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İki haftada bir Pazartesi günleri Başkan Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen toplantı için bu hafta da araştırmalar başladı. Geçtiğimiz toplantılarda aktarılan ulaşım desteği ve esnaf kredisi ile ilgili detaylar da gündemde. Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman, gündemi neler soruları yanıt arıyor. Sözleşmeli, taşeron ve EYT ilgilileri yeniden Bakanlar Kurulu toplantısına odaklandı. İşte, 24 Ekim Kabine gündemi, konuları ve kararları…

Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi 24 Ekim 2022 (bugün) olarak belirlendi. Bakanlar Kurulunun bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanması bekleniyor.

Toplantının bugün saat 15.00 civarında başlaması bekleniyor.

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Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları

24 EKİM KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomi kalemlerinin ele alınması beklenen toplantı için EYT, sözleşmeliye kadro, taşerna kadro, ocak zammı, sosyal refah düzenlemesi, kredi ve destek paketleri gibi konularla ilgili vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.

Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları

Ekonomiyle birlikte iç ve dış politika, terörle mücadele gibi konuların da gündemde olması bekleniyor. İki haftada bir olmak üzere Pazartesi günleri toplananan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi geçtiğimiz toplantıda birçok yeni düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşmıştı.

İşte, geçen Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları

KABİNE KARARLARI VE SONUÇLARI (10 EKİM 2022)

Üniversite öğrencilerine yılda iki defa sağlanacak ulaşım desteği duyuruldu.

Kredi üst limitleri 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limiti 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildi.

Halkbank ile uygun esnaf kredisi seçeneği paylaşıldı.

Genç girişimcilerin kredileri 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırı da 35'e çıkarıldı.

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