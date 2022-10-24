Haberler Yaşam Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları

Giriş Tarihi: 24.10.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 07:49

Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım başladı. Ekonomi, iç ve dış politika, enflasyonla mücadele gibi konuların gündemde olması beklenirken vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. 90 bin taşerona kadro, EYT, asgari ücret, emekli ve memur zammı, sözleşmeliye kadro gibi ekonomi başlıklarının da ele alınması beklenen Kabine gündemi ve konu başlıkları ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. 24 Ekim bugün Kabine Toplantısında ne konuşulacak, kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…