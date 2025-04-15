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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:44
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?
Beştepe'de Başkan Erdoğan liderliğinde düzenlenen Türkiye'nin iç ve dış siyası konularının, ekonomi politikalarının ele alındığı toplantıya dair detaylar merak ediliyor. Yaklaşık iki hafta aradan sonra gözler bugün gerçekleşecek toplantı için gözler Külliye'ye çevrildi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?v