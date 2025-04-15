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Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:44

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?

Beştepe'de Başkan Erdoğan liderliğinde düzenlenen Türkiye'nin iç ve dış siyası konularının, ekonomi politikalarının ele alındığı toplantıya dair detaylar merak ediliyor. Yaklaşık iki hafta aradan sonra gözler bugün gerçekleşecek toplantı için gözler Külliye'ye çevrildi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?v

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?

Bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı gündeminde Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki durumunda ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Nisan 2025 Salı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.

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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?

TOPLANTININ GÜNDEMİ
Yaklaşan Kabine toplantısında oldukça kapsamlı bir gündem tartışılacak. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra dış ilişkilerdeki güncel durum, halkın günlük yaşamını etkileyen sosyal meseleler ve kamu düzeniyle ilgili yapılacak düzenlemeler de gündeme gelecek
Enflasyonla mücadele, gıda fiyatlarındaki artış, kamu personeli alımları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi konuların bu toplantıda ön plana çıkması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?

ADF GÖRÜŞMELERİ GÜNDEME GELECEK
Cuma günü başlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri birçok uluslararası görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmelerin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASADA OLACAK
Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin detaylarının masaya yatırılacak.