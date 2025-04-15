KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 15 NİSAN 2025 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündeminde neler var?

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Yaklaşan Kabine toplantısında oldukça kapsamlı bir gündem tartışılacak. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra dış ilişkilerdeki güncel durum, halkın günlük yaşamını etkileyen sosyal meseleler ve kamu düzeniyle ilgili yapılacak düzenlemeler de gündeme gelecek

Enflasyonla mücadele, gıda fiyatlarındaki artış, kamu personeli alımları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi konuların bu toplantıda ön plana çıkması bekleniyor.