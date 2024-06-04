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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:48
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi
Kabine toplantısı gündemde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda ekonomik düzenlemeler, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi gibi konu başlıklarının yer alması ön görülüyor. Bunun yanı sıra özellikle Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili karar bekleniyor. Son toplantıda açıklanan kararlardan sonra başta emekli ve memur zammı olmak üzere gözler Beştepe'ye çevrilmişken konu hakkında açıklamaların Kabine Toplantısı'nda gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?