KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi

TERÖRLE MÜCADELE VE YARGI PAKETİ

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.