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Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:48

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

Kabine toplantısı gündemde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda ekonomik düzenlemeler, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi gibi konu başlıklarının yer alması ön görülüyor. Bunun yanı sıra özellikle Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili karar bekleniyor. Son toplantıda açıklanan kararlardan sonra başta emekli ve memur zammı olmak üzere gözler Beştepe'ye çevrilmişken konu hakkında açıklamaların Kabine Toplantısı'nda gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi

Kabine toplantısıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu yeni haftanın gündeminde. Kamuoyu tarafında Kabine Toplantısı dikkatle beklenirken, özellikle Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı hakkında beklentiler sürüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, konu başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haziran ayının ilk Kabine Toplantısı 4 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının saati henüz duyurulmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi

TERÖRLE MÜCADELE VE YARGI PAKETİ

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

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