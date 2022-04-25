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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ile gözler bayram tatili açıklamasında! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman? Toplantı kararları ve sonuçları...
Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:12

Kabine Toplantısı ile gözler bayram tatili açıklamasında! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman? Toplantı kararları ve sonuçları...

Haftanın ilk gününde gözler Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Türkiye'nin son dönemde gündem maddelerinin başında gelen Bayram tatili açıklamasının toplantıyla beraber duyurulması beklenirken bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilerek 9 gün olma ihtimali özellikle çalışan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ile gözler bayram tatili açıklamasında! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman? Toplantı kararları ve sonuçları...

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları, haftanın ilk saatleriyle Türkiye'nin önde gelen gündem maddesi haline geldi. Bunun en büyük nedeni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatili ile ilgili kararı açıklaması beklentisi. Şimdilerde vatandaşlar "Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve toplantının gündem başlıkları...

Kabine Toplantısı ile gözler bayram tatili açıklamasında! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman? Toplantı kararları ve sonuçları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geleceği ve önemli kararların alınacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın öğleden sonra toplanacak. (25 Nisan 2022 Pazartesi) Kabine önemli başlıklarla toplanıyor. Kritik toplantıya ve masadaki başlıklara ilişkin detaylar şöyle;

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Kabine Toplantısı ile gözler bayram tatili açıklamasında! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman? Toplantı kararları ve sonuçları...

SON DAKİKA | KABİNE KARARI BEKLENİYOR BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündeminde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ve iç-dış politikaya dair önemli konuların değerlendirmesi yapılacak. Ramazan bayramı tatili 3 gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin karar toplantının ardından açıklanacak.

Kabine Toplantısı ile gözler bayram tatili açıklamasında! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman? Toplantı kararları ve sonuçları...

PENÇE-KİLİT BAŞTA OLMAK ÜZERE OPERASYONLAR MASADA

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrınca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

Kabine Toplantısı ile gözler bayram tatili açıklamasında! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman? Toplantı kararları ve sonuçları...

VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ

Koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede değerlendirilecek.

Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceği bu kritik haftada maske yasağına ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir değerlendirme raporu sunması bekleniyor

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