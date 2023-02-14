Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıklayacak

Giriş Tarihi: 14.02.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 19:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan kabine toplantısı sonuçları kamuoyu tarafından merak ediliyor. Toplantının en önemli gündeminin Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde de büyük yıkıma neden olan deprem felaketi olması beklenirken, Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaları ve bakanlar kurulu toplantısı sonuçlarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları ve tüm detaylar.