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Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıklayacak
Giriş Tarihi: 14.02.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 19:03

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan kabine toplantısı sonuçları kamuoyu tarafından merak ediliyor. Toplantının en önemli gündeminin Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde de büyük yıkıma neden olan deprem felaketi olması beklenirken, Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaları ve bakanlar kurulu toplantısı sonuçlarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları ve tüm detaylar.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıklayacak

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları, 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan yeni kararlar açıklanacak. Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısı sonrasında sonuçları ve kararları öğrenmek isteyenler yoğun olarak 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? şeklinde yapılan araştırmalar devam ediyor.

14 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI-KARARLARI NELERDİR?

Kabine Toplantısı sonuçları-kararlarından detaylar şöyle;

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıklayacak

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıklayacak

AFAD'ın Ankara'daki merkezinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın tek gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler olacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıklayacak

BAZI BAKANLAR TOPLANTIYA VİDEOKONFERANS ARACILIĞIYLA KATILACAK

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde olan bazı bakanlar, Kabine Toplantısı'na videokonferans aracılığıyla katılacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat kabine toplantısı sonuçları-kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıklayacak

YARALARIN BİR AN ÖNCE SARILMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Toplantıda bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alınacak. Maddi yardımlar dahil depremzedelere verilecek desteklerle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunulacak. 10 ilde yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gereken planlananlar konuşulacak.

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