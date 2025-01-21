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Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları
Giriş Tarihi: 21.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
18:43
Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu gündem konularını değerlendiriliyor. Akşam saatlerinde başlayan Kabine Toplantısı kararları ile bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın kamuoyu karşısına geçmesi ve beklenen kararları paylaşması bekleniyor. Uluslararası ilişkiler ve ekonomi gündemde. Peki; Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 21 Ocak Kabine kararları hakkında merak edilenler....