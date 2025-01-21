Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları

Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025 tarihi ile gündemde. İki hafta aranın ardından hafta başında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes, Suriye'deki yeni yönetimle ilişkiler, ekonomi ve terörle mücadele gibi konulara değinecek. İşte, Kabine Toplantısı sonuçlarına dair detaylar...