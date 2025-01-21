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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları
Giriş Tarihi: 21.01.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:43

Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu gündem konularını değerlendiriliyor. Akşam saatlerinde başlayan Kabine Toplantısı kararları ile bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın kamuoyu karşısına geçmesi ve beklenen kararları paylaşması bekleniyor. Uluslararası ilişkiler ve ekonomi gündemde. Peki; Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 21 Ocak Kabine kararları hakkında merak edilenler....

Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları

Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025 tarihi ile gündemde. İki hafta aranın ardından hafta başında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes, Suriye'deki yeni yönetimle ilişkiler, ekonomi ve terörle mücadele gibi konulara değinecek. İşte, Kabine Toplantısı sonuçlarına dair detaylar...

Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 16.40'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

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Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Kabine kararları açıklanıyor...

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Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları
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Kabine Toplantısı kararları 21 Ocak 2025: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları ve gündem konuları
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