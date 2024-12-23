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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:45

Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu gündem maddelerini değerlendiriyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı dönemi öncesinde gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. Öte yandan Kabine gündemi içinde yer alan uluslararası ilişkiler ve terörle mücadele konularına ilişkin aramalar da hız kazandı. İşte, 23 Aralık 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!

Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan'ın görüşme sonrası kamera karşısına geçmesi ile netlik kazanıyor. Kamuoyunun bilgisine sunulan toplantı noktaları için en önemli konu asgari ücret ve memur-emekli zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunum yapması beklenenler arasında. İşte, bugünkü Kabine Toplantısı gündemi...

Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!

Kabine Toplantası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 23 Aralık 2024 Pazartesi (bugün) Beştepe'de başladı. Bakanlar Kurulu konu başlıkları şöyle:

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Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Beklenen Kabine gündeminde emekli zammı ve asgari ücret başta geliyor. Öte yandan Suriye ve Filistin'de yaşanan hareketlilik, teröröle mücadele bir diğer önemli gündem maddesi olarak yer alıyor.

Kritik kararların alınacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek önemli mesajlar verecek.

Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

9 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ, ÖZGÜRÜZ, İTİBARLIYIZ"

Sözlerimin hemen başında Isparta'da askeri helikopterimizde şehit olan 6 kahramanımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye Yüzyılını içeride ve dışarıda attığımız adımlarla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnsanımızın "Allah sizen razı olsun" cümlesi bizim için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ettik. Şimdi de diplomatik temaslarla, stratejik hamlelerle açılışını yaptığımız eserlerle Türkiye'yi her alanda yüceltmenin gayretindeyiz.

Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!

"DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Son depremzede hak sahibi kardeşimiz de güvenli yuvasına kavuşana kadar, bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. İnşallah devlet millet birlikteliğiyle yaralarımız saracak, deprem bölgesini ayağa kaldıracağız.

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