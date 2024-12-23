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Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
15:45
Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık 2024: Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ve sonuçlarında!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu gündem maddelerini değerlendiriyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı dönemi öncesinde gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. Öte yandan Kabine gündemi içinde yer alan uluslararası ilişkiler ve terörle mücadele konularına ilişkin aramalar da hız kazandı. İşte, 23 Aralık 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...