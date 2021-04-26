Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! Tam kapanma olacak mı, Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

KABİNE TOPLANTISINDA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SUNUM YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısında önerilen tavsiye kararlarını Bakanlar Kurulu ile paylaşıyor. Koca, elindeki son verileri Kabine'ye sunuyor.
BİLİM KURULU'NDAN 'TAM KAPANMA' ÖNERİSİ
A Haber'in aktardığına göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu süreci ele aldı. Vakaların azalış eğrisinin detaylıca incelendiği toplantıda, beklenen sonucun elde edilemedği vurgulandı. Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tam kapanma önerisinde bulunduğu belirtiliyor. Kabine toplantısı kararları açıklanırken, tam kapanmanın duyurulup duyurulmayacağı merak konusu...