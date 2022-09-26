Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?

Eylül ayının son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Beştepe'de toplanan bakanlar kurulu sonrasında Başkan Erdoğan yeni alınan karar ve müjdeleri yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında aktardı. Çiftçilerin elektrik faturaları ve aile destek paketine ilişkin yeni müjdelerin verildiği konuşmanın ardından kamuoyu detayları öğrenmek isteyerek "26 Eylül Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan 26 Eylül Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.