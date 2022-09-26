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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 22:34 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 22:34

Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?

Eylül ayının son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Beştepe'de toplanan bakanlar kurulu sonrasında Başkan Erdoğan yeni alınan karar ve müjdeleri yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında aktardı. Çiftçilerin elektrik faturaları ve aile destek paketine ilişkin yeni müjdelerin verildiği konuşmanın ardından kamuoyu detayları öğrenmek isteyerek "26 Eylül Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan 26 Eylül Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?

Kabine Toplantısı 26 Eylül 2022 Pazartesi tarihli olarak Ankara Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından yaptığı konuşmada Çiftçilerin elektrik faturaları ve aile destek paketiyle ilgili yeni müjdeler verdi. Konuşma sonrasında Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı merak edenler "26 Eylül Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI - SONUÇLARI NELERDİR?

26 Eylül Kabine Toplantısı kararları – sonuçları ve diğer tüm detaylar şöyle;

Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?

KYK BORÇ DÜZENLEMESİ

Kredi burs konusunda da Türkiye iyi bir durumdadır. Şartları tutan her öğrencimiz burs alabilmektedir. Geçmişteki ilave borçların silinmesine dair düzenleme ekim ayında Meclis'in gündemine gelecektir.

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Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?

BESLENME YARDIMLARI

Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin günlük beslenme yardımlarını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükseltiyoruz.

Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?

ÇİFTÇİ ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ

Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını yüzde 8'e düşürmüştük. Bugün yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödemek yerine hasat sonunda ödenebilecek. Geçmiş dönem elektrik borçları da 5 yıl vade ile faizsiz kapatabilecek. Hatta ana paranın da bir kısmından feragat edilecek. Amacımız gıda fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçmektir.

Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?

AİLE DESTEK PAKETİ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Aile Destek Programı'nın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 25 milyar lira ilave ile 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programı ülkemizdeki toplam hane sayısının 10'da 1'ine ulaşacak etkinliğe kavuşturmuş oluyoruz."

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