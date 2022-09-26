Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından DUYURULDU! 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?

Kabine Toplantısı 26 Eylül 2022 Pazartesi tarihli olarak Ankara Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından yaptığı konuşmada Çiftçilerin elektrik faturaları ve aile destek paketiyle ilgili yeni müjdeler verdi. Konuşma sonrasında Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı merak edenler "26 Eylül Kabine Toplantısı kararları - sonuçları nelerdir?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI - SONUÇLARI NELERDİR?

26 Eylül Kabine Toplantısı kararları – sonuçları ve diğer tüm detaylar şöyle;