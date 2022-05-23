Haftanın ilk gününde gözler Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Türkiye'nin son dönemde gündem maddelerinin başında gelen açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantıyla beraber duyurulması beklenirken bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detayları...