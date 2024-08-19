Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:23
KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün mü? 19 Ağustos Kabine Toplantısı var mı,yok mu, gündeminde hangi konular var?
Yeni haftaya başlarken bu hafta Kabine Toplantısı var mı? sorusu araştırılıyor. Yeni haftada da gözler Beştepe'ye çevrildi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal meselelerin görüşüldüğü toplantının tarihi araştırılmaya başladı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen operasyonların, ekonomik değerlendirmelerin ve Türkiye'nin iç ve dış politikalarının görüşülmesi beklenen Bakanlar Kurulu görüşmesi için takvim araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, hangi tarihte, saat kaçta? İşte detaylar