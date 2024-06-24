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Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:22

Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte son Kabine kararları ve beklenen gündem

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı gibi sorular vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İki haftada bir genellikle Pazartesi günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı ardından ekran başında Kabine kararları bekleniyor. Son toplantı ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, bayram tatili, enflasyonla mücadele, 9. Yargı Paketi gibi konulara değinmişti. Peki; 24 Haziran 2024 Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var? İşte, toplantı tarihi hakkında merak edilenler...

Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte son Kabine kararları ve beklenen gündem

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu gündemdeki konuları masaya yatırıyor. Son dönemde gündemden düşmeyen konu başlıkları arasında yer alan enflasyonun sıradaki görüşmede de yer alması bekleniyor. Peki; 24 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, hangi gün, saat kaçta? İşte, beklenen Kabine gündemi...

Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte son Kabine kararları ve beklenen gündem

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Son olarak 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından araya bayram tatili girdi. Son toplantıda bayram tatili, yargıda düzenlemeler, enflasyonla mücadele gibi konulara değinildi.

Sıradaki toplantı için Cumhurbaşkanlığı günlük programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte son Kabine kararları ve beklenen gündem

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sıradaki Bakanlar Kurulu Toplantısı 24 Haziran Pazartesi günü bekleniyor ancak günlük programda henüz konuya dair bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte son Kabine kararları ve beklenen gündem

BEKLENEN KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Önceki toplantıda sinyalleri verilen 9. Yargı Paketi'ne bu toplantıda da değinilmesi bekleniyor. Öte yandan Gazze'deki son durum, enflasyonla mücadele gibi konuların da gündemde olması bekleniyor.

Toplantıda emekli ve memur zammına dair de görüşme yapılması beklenenler arasında.

Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte son Kabine kararları ve beklenen gündem

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

"HAKİM VE SAVCI SAYISI 24 BİN 829'A ULAŞTI"
Hükümet olarak yegane referansımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Milletimiz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı çok net görmektedir. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir. Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 8. yargı paketi ile önemli değişiklikler yaptık. 9. yargı paketimiz Meclis'tedir. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reform stratejisi ile beklentileri karşılayacağız..

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