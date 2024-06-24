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Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte son Kabine kararları ve beklenen gündem
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:22
Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte son Kabine kararları ve beklenen gündem
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı gibi sorular vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İki haftada bir genellikle Pazartesi günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı ardından ekran başında Kabine kararları bekleniyor. Son toplantı ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, bayram tatili, enflasyonla mücadele, 9. Yargı Paketi gibi konulara değinmişti. Peki; 24 Haziran 2024 Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var? İşte, toplantı tarihi hakkında merak edilenler...