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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları
Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
08:32
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları
3 Haziran Kabine Toplantısı bugün var mı, yapılacak mı soruları için gözler Cumhurbaşkanlığı takvimine çevrildi. Genellikle iki haftada bir olmak üzere Beştepe'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı ile Kurban Bayramı tatili, 9. Yargı Paketi, memur ve emekli zammı gelişmeleri gibi konular araştırılıyor. Beklenen Kabine kararları arasında yer alan konular yakın mercek altında. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, ayrıntılar...