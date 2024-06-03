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Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:32

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları

3 Haziran Kabine Toplantısı bugün var mı, yapılacak mı soruları için gözler Cumhurbaşkanlığı takvimine çevrildi. Genellikle iki haftada bir olmak üzere Beştepe'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı ile Kurban Bayramı tatili, 9. Yargı Paketi, memur ve emekli zammı gelişmeleri gibi konular araştırılıyor. Beklenen Kabine kararları arasında yer alan konular yakın mercek altında. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı soruları her Pazartesi olduğu gibi bugün de takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'ndan beklenen çalışmalar arasında pek çok konu var. Kabine gündemi ve konu başlıkları bu noktada gündeme geliyor. Peki, 3 Haziran Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Genellikle pazartesi günleri gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı günlük programı kontrol ediliyor. En son 20 Mayıs günü toplanan Kabine için gözler Başkan Erdoğan'ın takviminde.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Kabine Toplantısı 3 Haziran bugün bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

İşte, Başkan Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

"Gençlerimiz için koşturmaya devam ediyoruz. Komşulardan hükümet ve devlet başkanlarını ülkemizde ağırladık. Kuveyt Emiri ile ilişkilerimizdeki 60. yılını manasıyla yaşadık. İşbirliğimizi bir adım öteye taşıdık. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları

"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

Türk demokrasisi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Yamalı bohçaya dönüşen 82 Anayasasıyla ağır aksak bugünlere gelebildik. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var.

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