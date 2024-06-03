Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 3 Haziran bugün var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı soruları her Pazartesi olduğu gibi bugün de takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'ndan beklenen çalışmalar arasında pek çok konu var. Kabine gündemi ve konu başlıkları bu noktada gündeme geliyor. Peki, 3 Haziran Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte, detaylar...