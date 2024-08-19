KABİNE TOPLANTISI ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemde hangi konu başlıkları var?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Batılı aktörler bir avuç siyonistin esiri olmuş durumda. Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürüyor. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için tüm yolları deniyor. Son 1 ayda 40 bin masumun bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Soykırım davasına müdahil olacağımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımı atıyoruz.

Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim. Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye mevcut İsrail hükumetini ateşkese zorlamak için aldığı kararların sonuna kadar arkasındadır. İhracatçılarımız kendilerine yeni pazarlar bularak buradaki kaybı telafi etmektedirler. Her şeyin telefisi olur ama Filistinli mazlumlara sırtını dönmenin telafisi olmaz.