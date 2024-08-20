Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:30

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? İşte beklenen Kabine konuları

Genellikle iki haftada bir hafta başında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün var mı merak ediliyor. Gündemde olan 9. Yargı Paketi ve torba yasa kapsamında 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, ceza indirimi, öğretmenlik meslek kanunu ve daha birçok çalışma için gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki Bakanlar Kurulu'na çevriliyor. Peki; 20 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta yapılacak mı? İşte, beklenen Kabine Toplantısı konuları...

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? İşte beklenen Kabine konuları

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı gündemi takip ediliyor. Beştepe'de gerçekleşen toplantıların ardından akşam saatlerinde kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. En son 5 Ağustos tarihinde gerçekleşen toplantıda değinilen konuların ardından yeni çalışmalar için gözler yeni toplantı tarihinde. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 20 Ağustos bugün var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? İşte beklenen Kabine konuları

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı en son 5 Ağustos tarihinde düzenlendi. Aile Destek Programında süre uzatılmasından Gazze konusuna kadar pek çok alana değinilen toplantı ardından gözler yeni tarihte.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? İşte beklenen Kabine konuları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni Kabine Toplantısı için gözler 20 Ağustos tarihine çevrildi ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Toplantı tarihi netleştiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? İşte beklenen Kabine konuları

BEKLENEN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantıda İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere uluslararası pek çok konuya değinilmesi bekleniyor. Öte yandan Meclis gündeminde yer alan 9. Yargı Paketi ve torba yasa ile beklenen yargı ve ekonomi başlıklı konular da takip edilenler arasında.

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? İşte beklenen Kabine konuları
SON DAKİKA