Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:30
Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? İşte beklenen Kabine konuları
Genellikle iki haftada bir hafta başında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün var mı merak ediliyor. Gündemde olan 9. Yargı Paketi ve torba yasa kapsamında 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, ceza indirimi, öğretmenlik meslek kanunu ve daha birçok çalışma için gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki Bakanlar Kurulu'na çevriliyor. Peki; 20 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta yapılacak mı? İşte, beklenen Kabine Toplantısı konuları...