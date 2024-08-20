Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? İşte beklenen Kabine konuları

BEKLENEN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantıda İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere uluslararası pek çok konuya değinilmesi bekleniyor. Öte yandan Meclis gündeminde yer alan 9. Yargı Paketi ve torba yasa ile beklenen yargı ve ekonomi başlıklı konular da takip edilenler arasında.