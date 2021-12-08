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Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:11

Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Bugün gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantıda bugün döviz kuru hareketliliği, stokçularla mücadele ve asgari ücret masada olacak. Sabah saatleriyle beraber vatandaşlar toplantı sonrası gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi. Bu noktada ise "Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Beştepe'deki toplantıda yeni omicron varyantına yönelik kararlar da masada olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte toplantı kararları ve tüm detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına kilitlendi. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda yeni omicron varyantı, döviz kuru hareketliliği, stokçularla mücadele ve asgari ücret zammı gibi birçok konu gündeme gelecek. Öte yandan "Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları sabah saatlerinden bu yana gündeme taşındı. Toplantının ardından kararları ve sonuçları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı sonuçları ve alınacak kararlar, bu hafta yapılan toplantı sonrası belli olacak. Belirli aralıklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 8 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Ankara'da yapılacak toplantıda koronavirüste sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

DİPLOMATİK TEMASLAR

Toplantıda, Türkiye'nin son bir ay içerisindeki diplomatik temaslarının ele alınması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'ye gelmişti. Bu kritik temasın ardından Başkan Erdoğan, Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Masadaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs salgınında gelinen son durum... Vaka sayıalrının düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılamada gelinen son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında duyuracak.

Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Komisyonu görüşmeleri Aralık ayında başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ikinci toplantı ise dün gerçekleşti. Kabine toplantısında bu konu da ele alınacak. Asgari ücret için 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.

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