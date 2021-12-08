Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Komisyonu görüşmeleri Aralık ayında başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ikinci toplantı ise dün gerçekleşti. Kabine toplantısında bu konu da ele alınacak. Asgari ücret için 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.