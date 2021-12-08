Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Bugün gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantıda bugün döviz kuru hareketliliği, stokçularla mücadele ve asgari ücret masada olacak. Sabah saatleriyle beraber vatandaşlar toplantı sonrası gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi. Bu noktada ise "Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Beştepe'deki toplantıda yeni omicron varyantına yönelik kararlar da masada olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte toplantı kararları ve tüm detaylar...