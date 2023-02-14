6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 31 bin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken, yaşanan büyük afet sonrasında Kabine Toplantısı 14 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Yaşanan olaydan 9 gün geçerken, Kabine Toplantısı konuları arasında deprem bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AFAD Merkez Binası'nda toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar