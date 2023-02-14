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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün yapılacak mı? 14 Şubat 2023 Kabine toplantısı konuları ve kararları neler?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:04

Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün yapılacak mı? 14 Şubat 2023 Kabine toplantısı konuları ve kararları neler?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 31 bin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken, yaşanan büyük afet sonrasında Kabine Toplantısı 14 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Yaşanan olaydan 9 gün geçerken, Kabine Toplantısı konuları arasında deprem bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AFAD Merkez Binası'nda toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün yapılacak mı? 14 Şubat 2023 Kabine toplantısı konuları ve kararları neler?

Kabine Toplantısı Kararları bugün AFAD Merkez Binası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak. Kabine Toplantısı konuları arasında Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem yer alıyor.

Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün yapılacak mı? 14 Şubat 2023 Kabine toplantısı konuları ve kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bugün deprem gündemiyle toplanacağını bildirdi. Kabine, AFAD Merkez Binası'nda yapılacak.

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Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün yapılacak mı? 14 Şubat 2023 Kabine toplantısı konuları ve kararları neler?

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Öte yandan büyük depremde ölü sayısı için AFAD bir açıklama daha yaptı.

Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün yapılacak mı? 14 Şubat 2023 Kabine toplantısı konuları ve kararları neler?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM VEFAT SAYISI 30 BİNİN ÜZERİNDE!

AFAD tarafında 14 Şubat tarihli yapılan son açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti. 80 bin 278 yaralımız var. 10 ilde 6 bin 444 bina yıkıldı.

Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün yapılacak mı? 14 Şubat 2023 Kabine toplantısı konuları ve kararları neler?

FUAT OKTAY: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. Oktay, "12 bin civarında iş makinemiz, gemi uçak, İHA ve drone ile çalışmalarımız devam etmekte. Uçaklarımızın yaptığı sorti sayısı 4 bin aşmış durumda. Beslenme konusunda bir sorunumuz yok. 2 milyon 200 bin depremzedeye 3 öğün verebilecek bir altyapıya sahibiz.

Beslenme konusunda bir sıkıntısı olan afetzede vatandaşımız varsa bize hemen ulaşabilirler. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Hem yurt içindeki üretim devam ediyor hem de uluslararası alanda çalışmalar devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

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