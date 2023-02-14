FUAT OKTAY: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. Oktay, "12 bin civarında iş makinemiz, gemi uçak, İHA ve drone ile çalışmalarımız devam etmekte. Uçaklarımızın yaptığı sorti sayısı 4 bin aşmış durumda. Beslenme konusunda bir sorunumuz yok. 2 milyon 200 bin depremzedeye 3 öğün verebilecek bir altyapıya sahibiz.

Beslenme konusunda bir sıkıntısı olan afetzede vatandaşımız varsa bize hemen ulaşabilirler. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Hem yurt içindeki üretim devam ediyor hem de uluslararası alanda çalışmalar devam ediyor." açıklamalarında bulundu.