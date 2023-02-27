BUGÜN KABİNE VAR MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi neler?

Kahramanmaraş depremi yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçmesi ardından milli yas ve OHAL ilan edildi. Yaşanan felakete dair birçok karar Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Deprem gündemi ile yapılan son toplantı AFAD merkezinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Öte yandan EYT başta olmak üzere borç yapılandırma ve enflasyonla mücadele gibi konular da görüşülmesi beklenenler arasında. Pazartesi günü ile birlikte Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları da yanıt aramaya başladı. Peki, 27 Şubat bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarihi ve saati hakkında merak edilenler…