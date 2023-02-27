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Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 07:46

BUGÜN KABİNE VAR MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi neler?

Kahramanmaraş depremi yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçmesi ardından milli yas ve OHAL ilan edildi. Yaşanan felakete dair birçok karar Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Deprem gündemi ile yapılan son toplantı AFAD merkezinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Öte yandan EYT başta olmak üzere borç yapılandırma ve enflasyonla mücadele gibi konular da görüşülmesi beklenenler arasında. Pazartesi günü ile birlikte Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları da yanıt aramaya başladı. Peki, 27 Şubat bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarihi ve saati hakkında merak edilenler…

BUGÜN KABİNE VAR MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından deprem başta olmak üzere EYT ve borç yapılandırma gibi konuların gündemde yer alması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Deprem bölgesi ve ekonomi konulu başlıklar ön planda. Peki, 27 Şubat Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? İşte, detaylar…

BUGÜN KABİNE VAR MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

15 günde bir toplanan Kabine Pazartesi günleri bir araya geliyor. Ancak yaşanan deprem felaketi sonrası Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz hafta 14 Şubat Salı günü bir araya geldi.

Depreme özel yapılan görüşmeden birçok karar çıkmıştı.

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BUGÜN KABİNE VAR MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi neler?

Deprem sebebiyle AFAD merkezinde yapılan acil toplantı sonrası Kabine Toplantısı'nın 27 Şubat Pazartesi günü yapılması beklendiği gibi geçen hafta gerçekleşmiş olması sebebiyle gündemde olmaması da düşünülenler arasında. Tarih ve saate dair net bir açıklama henüz gelmedi.

BUGÜN KABİNE VAR MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi neler?

SON TOPLANTIDAN BAŞLIKLAR

"Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı."

"Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz."

"Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ tarafından başlanmıştır."

"Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır."

"Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz."

"Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır."

"Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

"Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız."

"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır."

BUGÜN KABİNE VAR MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi neler?

"Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler."

"Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak."

"Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 175 bini, konteyner sayısının ise 5 bin 400'ü geçtiğini bildirdi.

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuruların 8 Mayıs'a kadar uzatıldığı bölgedeki çiftçimizin 8,3 milyar liralık destekleme ödemesini öne alarak hızla yapıyoruz."

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