BUGÜN KABİNE VAR MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi neler?

SON TOPLANTIDAN BAŞLIKLAR

"Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı."

"Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz."

"Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ tarafından başlanmıştır."

"Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır."

"Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz."

"Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır."

"Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

"Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız."

"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır."