Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Pazartesi yarın Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

Geçtiğimiz hafta deprem gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin yeniden bir araya geleceği tarih merak ediliyor. EYT, borç yapılandırma ve deprem başlıklı konuların görüşülmesinin beklendiği Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası 11 ilde gelişmeler takip ediliyor. 27 Şubat yarın Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, yarın mı? İşte, tüm merak edilenler…