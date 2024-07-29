Giriş Tarihi: 29.07.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
16:08
KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 29 Temmuz Kabine Toplantısı var mı, hangi gün gerçekleşecek?
Yeni haftaya başlarken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal meselelerinin görüşüldüğü Kabine Toplantısı Beştepe'de Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor. Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası, Türkiye'nin iç ve dış politikalarının ele alınması beklenen Bakanlar Kurulu görüşmesi için takvim araştırılıyor. En son 16 Temmuz'da gerçekleşen toplantı için araştırmalara başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, hangi tarihte, saat kaçta? Işte detaylar