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Giriş Tarihi: 29.07.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:08

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 29 Temmuz Kabine Toplantısı var mı, hangi gün gerçekleşecek?

Yeni haftaya başlarken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal meselelerinin görüşüldüğü Kabine Toplantısı Beştepe'de Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor. Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası, Türkiye'nin iç ve dış politikalarının ele alınması beklenen Bakanlar Kurulu görüşmesi için takvim araştırılıyor. En son 16 Temmuz'da gerçekleşen toplantı için araştırmalara başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, hangi tarihte, saat kaçta? Işte detaylar

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 29 Temmuz Kabine Toplantısı var mı, hangi gün gerçekleşecek?

Gözler bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Türkiye'nin çeşitli konularının ele alındığı toplantı için tarih bekleniyor. 29 Temmuz Pazartesi için tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. İç ve dış siyasetin görüşülecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 29 Temmuz Kabine Toplantısı var mı, hangi gün gerçekleşecek?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Son Kabine Toplantısı 16 Temmuz Salı günü yapılmıştı.

Kabine Toplantısı'nın 29 yada 30 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 29 Temmuz Kabine Toplantısı var mı, hangi gün gerçekleşecek?

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, kademeli emeklilik, vergi paketi gibi konuların Kabine'de ele alınması için beklentiler arttı. Ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 29 Temmuz Kabine Toplantısı var mı, hangi gün gerçekleşecek?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamadan öne çıkan başlıklar:

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 29 Temmuz Kabine Toplantısı var mı, hangi gün gerçekleşecek?

"AŞURE GÜNÜNÜN BÜTÜN MİLLETİMİZ İÇİN BARIŞA, KARDEŞLİĞE VE MUHABBETE VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Bugün idrak ettiğimiz Aşure Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını gönülden niyaz ediyorum. Bu ay Kerbela hadisesi sebebiyle bizim için hüzün ve keder ayıdır. Hz. Hüseyin ehl-i beyitten 72 müminle birlikte bugün şehit edilmiştir. Kerbela faciasının 1385. yıldönümünde şehitlerin sultanı Hz. Hüseyin efendimizi ve yârenlerini bir kez daha yâd ediyoruz. Bu akşam külliyemizde sevgili canları külliyemizde misafir edeceğiz. Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek, aramıza nifak ve fitne tohumları serpmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. İslam alemini ilgilendiren her meselede olduğu gibi Kerbela olayında olduğu gibi birleştirici tutumumuzu devam edeceğiz. Alevi-Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz. Aşure gününün bütün milletimiz için barışa, kardeşliğe ve muhabbete vesile olmasını diliyorum.

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