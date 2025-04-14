Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konuları görüşmek üzere toplanıyor. 15 günlük aranın ardından gerçekleşecek toplantıda, hem iç güvenlik hem de dış politika meseleleri ele alınacak. Ayrıca ekonomideki güncel gelişmeler de masaya yatırılacak ve alınan kararlar açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte, merakla beklenen toplantıya dair son bilgiler…