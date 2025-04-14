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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
06:58
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları
Yaklaşık iki hafta aradan sonra, gözler tekrar Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu toplantısına dair gözler Külliye'ye çevrilmiş durumda.Türkiye'nin iç ve dış politikasından ekonomik, sosyal birçok konu ele alınacak.Kabine üyelerinin gündeminde, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terörle mücadeleye dair son gelişmelerin öne çıkması bekleniyor.Peki; 14 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?