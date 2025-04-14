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Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:58

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları

Yaklaşık iki hafta aradan sonra, gözler tekrar Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu toplantısına dair gözler Külliye'ye çevrilmiş durumda.Türkiye'nin iç ve dış politikasından ekonomik, sosyal birçok konu ele alınacak.Kabine üyelerinin gündeminde, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terörle mücadeleye dair son gelişmelerin öne çıkması bekleniyor.Peki; 14 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konuları görüşmek üzere toplanıyor. 15 günlük aranın ardından gerçekleşecek toplantıda, hem iç güvenlik hem de dış politika meseleleri ele alınacak. Ayrıca ekonomideki güncel gelişmeler de masaya yatırılacak ve alınan kararlar açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte, merakla beklenen toplantıya dair son bilgiler…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 14 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerinde Başkan Erdoğan'ın halkla buluşup bir konuşma yapması planlanıyor.

Son Kabine toplantısında; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaş, ABD Başkanı Trump ile yapılacak görüşme ve ABD ile ticari ilişkiler, ülke gündemi ve ekonomik gelişmeler ele alındı.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Yaklaşan Kabine toplantısında oldukça kapsamlı bir gündem tartışılacak. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra dış ilişkilerdeki güncel durum, halkın günlük yaşamını etkileyen sosyal meseleler ve kamu düzeniyle ilgili yapılacak düzenlemeler de gündeme gelecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları

Enflasyonla mücadele, gıda fiyatlarındaki artış, kamu personeli alımları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi konuların bu toplantıda ön plana çıkması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları