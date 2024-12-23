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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
06:12
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
Her pazartesi konuya dair araştırmaların hız kazandığı Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu toplantısı 23 Aralık 2024 tarihi ile yakın takibe alındı. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Asgari ücret ve emekli zammı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu? İşte, son Kabine kararları...