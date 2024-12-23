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Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 06:12

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Her pazartesi konuya dair araştırmaların hız kazandığı Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu toplantısı 23 Aralık 2024 tarihi ile yakın takibe alındı. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Asgari ücret ve emekli zammı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu? İşte, son Kabine kararları...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı kararları 23 Aralık tarihi ile sorgulanıyor. Toplantı gerçekleşmesi durumunda Başkan Erdoğan tarafından açıklancak toplantı notları gündemde. Ocak zammı döneminde pek çok kalemin değiştiği dönemde görüşmeler oldukça önemli. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Genellikle 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı son olarak 9 Aralık tarihinde yapıldı. Bakanlar Kurulu için gözler 23 Aralık tarihine çevrildi.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

23 Aralık Pazartesi günü beklenen Kabine Toplantısı henüz Cumhurbaşkanlığı günlük program üzerinde yer almıyor. Bu noktada tarih ve saat için gün içindeki gelişmeler takip ediliyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Beklenen Kabine gündeminde emekli zammı ve asgari ücret başta geliyor. Öte yandan kamuya alımlarla birlikte uluslararası gelişmeler de konu başlıkları arasında bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

SON KABİNE KARARLARI

9 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ, ÖZGÜRÜZ, İTİBARLIYIZ"

Sözlerimin hemen başında Isparta'da askeri helikopterimizde şehit olan 6 kahramanımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye Yüzyılını içeride ve dışarıda attığımız adımlarla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnsanımızın "Allah sizen razı olsun" cümlesi bizim için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ettik. Şimdi de diplomatik temaslarla, stratejik hamlelerle açılışını yaptığımız eserlerle Türkiye'yi her alanda yüceltmenin gayretindeyiz.

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