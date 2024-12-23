Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

SON KABİNE KARARLARI

9 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ, ÖZGÜRÜZ, İTİBARLIYIZ"

Sözlerimin hemen başında Isparta'da askeri helikopterimizde şehit olan 6 kahramanımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye Yüzyılını içeride ve dışarıda attığımız adımlarla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnsanımızın "Allah sizen razı olsun" cümlesi bizim için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ettik. Şimdi de diplomatik temaslarla, stratejik hamlelerle açılışını yaptığımız eserlerle Türkiye'yi her alanda yüceltmenin gayretindeyiz.