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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'nda! 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
07:33
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'nda! 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta yapılacak mı gibi sorular vatandaşların gündeminde. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde iki haftada bir görüşen Bakanlar Kurulu için gözler Cumhurbaşkanlığı programına çevrildi. Kabine kararları ve gündemi en çok araştırılanlar arasında. Peki; 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı, konuları neler? İşte, detaylar...