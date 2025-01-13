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Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:33

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'nda! 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta yapılacak mı gibi sorular vatandaşların gündeminde. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde iki haftada bir görüşen Bakanlar Kurulu için gözler Cumhurbaşkanlığı programına çevrildi. Kabine kararları ve gündemi en çok araştırılanlar arasında. Peki; 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı, konuları neler? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu’nda! 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı?

Kabine Toplantısı bugün mü, bu hafta yapılacak mı gibi sorular arama geçmişlerinde yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı günlük programı ile kontrol edilen toplantı tarihlerinde Bakanlar Kurulu bir araya gelerek gündem maddelerini değerlendiriyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu’nda! 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Son olarak 6 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı nedeniyle bugün Bakanlar Kurulunun bir araya gelmesi beklenmiyor.

Toplantılar genellikle iki haftada bir gerçekleşiyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu’nda! 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gelecek hafta bekleniyor. Tarih henüz netleşmiş durumda değil.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu’nda! 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından ara başlıklar:

"GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Türkiye olarak ilk günden beri Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. Kızılay'ı AFAD'ı ile tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek kapının aralanması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

1 Ocak günü Filistinli kardeşlerimizle dayanışma ortaya koyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu buluşmadan bakıyorsunuz hemen birileri rahatsız oluyor. İnsanlık ittifakına tepki gösterenler, insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. İsrail'e uluslararası baskı artırılmalı.

Mübarek 3 ayların insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu’nda! 13 Ocak Kabine Toplantısı bugün var mı?

"KALICI KAZANIMLARA ODAKLANDIK"

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri gayemiz hep insana hizmet oldu. Eser ve hizmet siyaseti diyerek kavramsallaştırdığımız bu ilkemizden hiçbir zaman ödün vermedik. Kalıcı kazanımlara odaklandık. Devlet idaresinde de insan ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahibiz. 2024 yılını dış ticaret başta olmak üzere büyük başarılarla kapattık.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Her sene yeni rekorlar yaşatan tüm ihracatçılarımızı bugün bri kez daha tebrik ediyorum. Kendilerinden daha fazla çaba beklediğimi ifade etmek istiyorum. Enflasyon ve istihdamda da çok iyi noktadayız. TÜİK'in açıkladığı son veriler de enflasyonda doğru noktada olduğumuzu göstermektedir.

Enflasyonda düşüş trendi 2025 senesinde daha da hızlanacak. Bununla ilgili çok kapsamlı bir yol haritası oluşturduk.

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